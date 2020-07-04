ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في قنا إلى 822 شخصا

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، خروج وتعافي 90 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بقنا، منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية إلى المستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء بمستشفيات المحافظة إلى 822 حالة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت 7 مستشفيات بمحافظة قنا، لاستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 21 مايو الماضي، يجري المرور عليها يوميا من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفِرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بها.