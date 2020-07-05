حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يسغى مولود برج الثور لتحقيق أهدافه واتقان المهمات التي يُكلف بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.