فؤاد بدراوي: مستعدون جيدا لـ"الشيوخ" وسنخوض الانتخابات في تحالف

قال النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن الحزب استعد جيدا لانتخابات مجلس الشيوخ، وانتهى اليوم من اختيار قائمة مرشحيه للانتخابات، ومن ثم تقديمها لرئيس الحزب لاعتمادها، مشيرا إلى أن الحزب قد يتحالف مع حزبين أو ثلاثة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وأضاف" بدراوي" لـ"الوطن"، أن موعد انتخابات مجلس الشيوخ، والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، لتجرى الشهر المقبل، كان متوقعا بالنسبة للحزب، وهو أمر طبيعي، مشيدا بإجراءات ومواعيد تنظيم العملية الانتخابية، لافتا إلى أن عدد مرشحي الحزب النهائي سيحدد وفقا للتوافقات والتفاهمات التي ستجرى بين عدد من الأحزاب للتحالف سويا.