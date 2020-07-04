منح العضوية الفخرية بالرابطة الصينية الأوروبية لمصمم الدعاية مصطفى عوض

حصل مصمم الدعاية بوزارة الثقافة المصرية الفنان مصطفى عوض، علي العضوية الفخرية للرابطة الصينية الأوروبية الدولية للتصميم الثقافي.

وقام مصطفى عوض بتصميم عدد من الملصقات الإعلانية، منها الملصق الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (اليوبيل الفضي) لعام 2018، وتصميم الملصق الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (الدورة السادسة والعشرون) عام 2019، وكذلك ملصق وشعار احتفال (عيد الفن المصري) تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية.

كما صمم "عوض" الإعلان عن مهرجان منظمة التعاون الإسلامي - الإيسيسكو، وإعلان الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس وزارة الثقافة المصرية، إضافة إلى إعلان (اليوبيل الفضي) لدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وإعلان مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام القصيرة، فضلًا عن العديد من الملصقات للمسرحيات المصرية منها (حلم ليلة أغسطس - قهوة سادة - سينما مصر - أوبرا بنت عربي - ليلة جنوب - اترك أنفي من فضلك – هبوط إضطراي).

كما شارك عوض فى العديد من المشاركة الدولية منها مهرجان الإمارات الدولى للملصقات 2019، والمسابقة الدولية لملصق المسرح بأوكرانيا، والمعرض الدولي للتميز في ولاية المكسيك لدعم قضية سرطان الأطفال خلال شهر فبراير 2020، وحصل على جائزة أفضل إعلان في المهرجان القومي للمسرح المصري 2015.