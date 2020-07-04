أستاذ قانون: لا يجوز خوض انتخابات "الشيوخ" للمرشح في أكثر من دائرة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو المجمع العلمي المصري، إن قانون مجلس الشيوخ حظر الترشح في أكثر من مقعد في الفردي أو الترشح أكثر من قائمة، وإذا حدث ذلك يعتد بالترشيح الأخير أي عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المشرع المصري تبنى قاعدة هامة، هي أن النصاب المقرر للفوز بالمقعد الأغلبية المطلقة أي ما يزيد على نصف عدد الأصوات الصحيحة، وأيضا أوجب القانون أنه في حالة وجود مرشحين متساوين مع عدد المقاعد يجرى انتخابات بما مفاده عدم جواز الإعلان بالتزكية.

وأوضح أن المجلس مكون من 300 عضو مقسمين إلى 3 فئات، الفئة الأولى هي الثلث عن طريق الانتخاب الفردي، والثلث الثاني عن طريق الانتخاب بالقائمة، والثلث الأخير عن طريق التعيين، أما فيما يتعلق بضوابط التعيين أن يكون متوفر به شروط العضوية، موضحا أنه جرى تخصيص 10% من المقاعد للمرأة أي 30 مقعدا على الأقل.

وأشار إلى أهمية مجلس الشيوخ حيث أعطى له عددا من الاختصاصات، منها أنه يقوم بدراسة واقتراح الحقوق والحريات والواجبات العامة، لافتا إلى أن السبب الدافع لإلغاء مجلس الشورى كانت اختصاصاته تكاد تكون نظرية بحتة.