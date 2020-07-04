حسان دهشان ناعيا محمود جمعة: سلام يا صاحبي

نعى الكاتب حسان دهشان، الفنان محمود جمعة، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وكتب حسان دهشان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سلام يا صاحبي.. سلام يا شاعر.. سلام يا ممثل سلام يا عقل موزون ويا كل دول في بعض و عليهم رشة إحساس".

وقدم جمعة خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الهامة مع كبار المخرجين والفنانين، مثل مشاركته في "قابيل، زلزال، لمس أكتاف، طايع وممالك النار".

وخلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، قال الفنان محمود جمعة إنه من مواليد مدينة بنها وبعد إنهائه فترة دراسته، التحق بالجيش وشارك في حرب 1973 وجرى تعيينه في النيابة وهو في فترة التجنيد.

وعن بدايته الفنية، أشار إلى أنه كان من ضمن مؤسسي فرقة مسرحية تابعة للثقافة الجماهيرية، لافتا إلى أنه كان عاشقا للتمثيل والشعر، وقدم مع الفرقة مسرحية "المحاكمة" للكاتب يسري الجندي ومن إخراج عباس أحمد في عدد من المحافظات، وبعد ذلك ترك عمله في النيابة ليجري انتدابة للعمل في وزارة الثقافة.