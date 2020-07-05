"بتروجت" تنهي مشروع تسهيلات نزع الكبريت بمنطقة الخليج العربي

ذكرت شركة "بتروجت"، أنَّه تمّ إنهاء أعمال تنفيذ وتشغيل مشروع "تسهيلات نزع الكبريت" بمنطقة الخليج العربي، موضحة أنَّ المشروع يهدف لإنتاج 435 مليون برميل يومياً من المياه منزوعة الكبريتات واللازمة لحقن الآبار.

وبينت أنَّ ذلك جاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، لفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع خارج مصر وخاصة فى منطقة الخليج العربي

ويعتبر المشروع هو الأول من نوعه من حيث حجم الأعمال والتقنية الفنية المستخدمة فى المشروع -تقنية الترشيح بتكنولوجيا النانو- والتي تعد من أحدث طرق الفنية المستخدمة في استخلاص وفصل الكبريت، إضافة إلى المدة الزمنية المحددة للتنفيذ.

ونجحت شركة "بتروجت" في إنهاء أعمال تنفيذ المشروع في زمن قياسي وبأعلى درجات الجودة العالمية، مع اتباع أحدث ضوابط السلامة والصحة المهنية المطبقة في تلك النوعية من المشروعات المتخصصة.

واستكملت شركة "بتروجت" أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروع متغلبة على جائحة فيروس كورونا والتي مثلت تحدياً كبيراً للشركة في استكمال الأعمال مع المحافظة على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة.