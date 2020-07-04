إصابات كورونا في طوكيو تتجاوز المئة لليوم الثالث

سجلت طوكيو 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه 100 حالة، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 2 مايو.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن إصابات اليوم تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ورصدت طوكيو 107 حالات يوم الخميس و124 يوم الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة في 2 مايو الماضي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات.

ويثير الاتجاه المتدهور الأخير المخاوف من عودة ظهور الفيروس في العاصمة والمحافظات المحيطة.