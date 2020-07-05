إجراءات مكافحة كورونا تفرض تحديا على نمو إيرادات البنوك في 2020

فى إطار سلسلة حلقات «الوطن الاقتصادى» لرصد تأثيرات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على القطاع المصرفى المصرى، التى بدأناها عقب إعلان البنوك نتائجها المالية بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وذلك من خلال رصد تأثير الوباء على مؤشرات أداء البنوك «القروض، الودائع، الأصول، الأرباح»، نستكمل اليوم هذه الحلقات بإجراء مسح على 11 بنكاً مدرجاً فى البورصة -التى أُتيحت عنها معلومات- حول مدى تأثر إيراداتها «صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات» بالفيروس التاجى.

وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر حزمة من القرارات فى منتصف مارس من العام الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا، التى تضمنت إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد.

كما أن أرباح البنوك شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2020، يبرره جزئياً انتشار الجائحة، إلا أن أثر خفض الفائدة بنحو 750 نقطة أساس منذ بداية 2019 وحتى الآن، وانعكاس الأثر الكامل لضريبة الأذون والسندات، وانكماش عمليات المنح الجديد، أثر بشكل كبير على عمولات الائتمان.

البنك التجارى الدولى

ارتفع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بالبنك التجارى الدولى، بنهاية الربع الأول بنسبة 21% ليسجل 6.695 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 5.517 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

بنك قطر الوطنى

ارتفع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك قطر الوطنى الأهلى QNB، بنهاية مارس الماضى بنسبة 17.6% ليسجل 4.303 مليار جنيه، مقابل 3.657 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

مصرف أبوظبى الإسلامى

وارتفع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بمصرف أبوظبى الإسلامى، بنهاية مارس 2020 بنسبة 14.5% ليسجل 941.9 مليون جنيه، مقابل 822 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

بنك البركة

كما حقق بنك البركة نمواً فى صافى الدخل من الأنشطة المصرفية بنهاية الربع الأول من العام الجارى بنسبة 10.7% ليسجل 625.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 565.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

بنك تنمية الصادرات

ارتفع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بالبنك المصرى لتنمية الصادرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 10.2% ليسجل 560.7 مليون جنيه، مقابل 508 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019.

بنك قناة السويس

وارتفع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك قناة السويس، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 14% ليسجل 422 مليون جنيه، مقابل 370 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019.

البنك المصرى الخليجى

وحقق صافى الدخل من الأنشطة المصرفية بالبنك المصرى الخليجى نمواً بنسبة 28.6% بنهاية الربع الأول من العام، ليسجل 681.1 مليون جنيه، مقابل 529.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

بنك كريدى أجريكول

فيما تراجع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك كريدى أجريكول، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 11% ليسجل 855.4 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 965.8 مليون جنيه.

بنك فيصل الإسلامى

بينما أظهرت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامى المصرى المستقلة، تراجع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بنسبة 8.6% لتسجل 1.005 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

بنك التعمير والإسكان

كما تراجع صافى الدخل من الأنشطة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 8% ليسجل 721.2 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 786.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

بنك الكويت الوطنى

وتراجع أيضاً صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك الكويت الوطنى، بنسبة 1.2% بنهاية مارس الماضى ليسجل 855.5 مليون جنيه، مقابل 866.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

هشام عكاشة: "تراجع الاعتمادات المستندية" و"إلغاء رسوم السحب على المعاملات" يقلصان من نمو إيرادات البنوك

وفى هذا الصدد، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن صافى العائد من الأتعاب والعمولات سيتأثر سلباً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعفاء البنك المركزى المصرى لكثير من المعاملات بالبنوك من العمولات والمصاريف، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعتبر إجراءات صائبة فى مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن عمولات الاعتمادات المستندية التى تتأثر بحجم عمليات الاستيراد والتصدير ستتأثر حتماً خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بالسلب على إيرادات البنوك.

وترى ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن التأثير السلبى سيختلف من بنك لآخر وفقاً لعدد ماكينات الصراف الآلى لكل بنك ونقاط البيع وعملاء التجزئة المصرفية وعملاء الشركات وعدد التحويلات، مضيفةً أن هذا التأثير سينخفض بنسبة ما بين 10 و15% عن المعدلات الطبيعية.