"saib" يُتيح الاشتراك في "saib wallet" عن طريق الرسائل النصية

قام بنك saib بإطلاق خدمة الاشتراك فى محفظة الهاتف المحمول عن طريق الرسائل النصية، حيث يقوم عميل البنك بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقم البطاقة الشخصية من نفس رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك إلى رقم 1166 على ألا يكون العميل مشتركاً بنفس رقم الهاتف المحمول بمحفظة إلكترونية أخرى، ويقوم البنك بعد ذلك بإرسال رمز التفعيل اللازم للعميل لإتمام عملية التسجيل بالخدمة.

وفى هذا الصدد أكد عمرو عطا الله، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، أن بنك saib يسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية ورقمية مبتكرة خلال العام الحالى تهدف إلى دعم توجه الدولة فى تشجيع تقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بالإضافة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال اجتذاب عملاء جدد، وتأتى هذه الخدمة الجديدة تسهيلاً لإجراءات الاشتراك فى الخدمات المصرفية الإلكترونية بصفة عامة والمحفظة الإلكترونية بصفة خاصة التى أصبحت ضرورة ملحة فى ظل الظروف الحالية التى تقتضى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وكذلك طرق الحصول عليها.

وقام بنك saib بإعادة إطلاق المحفظة الإلكترونية تحت اسم saib wallet فى الأول من مايو من العام الجارى بواجهة مستخدم جديدة تقدم العديد من خدمات الدفع للعميل مثل التحويل للمحافظ الإلكترونية الأخرى، ودفع الفواتير والقيام بمختلف عمليات الشراء.

هذا وقد أعلن بنك saib عن إعفاء العملاء من جميع المصاريف الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، منذ أبريل الماضى، وذلك دعماً لتوجه الدولة فى تشجيع تقديم الخدمات المالية الرقمية على نحو أمثل وأوسع لجميع فئات المجتمع وزيادة نطاق الشمول المالى.

وأضاف البنك أنه قام بتغيير اسم والشعار الخاص بالمحفظة الإلكترونية للبنك «saib wallet» ليتماشى مع الهوية المؤسسية الجديدة التى أطلقها البنك أوائل العام الجارى، وذلك فى ظل استراتيجيته للتحول الرقمى التى تتركز حول تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وكذلك تحديث تجربة البنك المصرفية بكامل جوانبها من خلال تقوية إمكانياته الرقمية.