‫"العربي الأفريقي" يشدد إجراءاته الاحترازية في مواجهة كورونا.. ويوفر صمامات الحماية للعملاء والموظفين

يعكف البنك العربى الأفريقى الدولى بجميع قطاعاته على دراسة أنماط تعامل العملاء من الأفراد والشركات مع شبكة فروع البنك فى جميع أنحاء الجمهورية بشكل دائم ومتجدد، وذلك بهدف الحفاظ على مصالحهم وتلبية متطلباتهم وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم مع الاستمرار فى تقديم الخدمات المصرفية بصورة متميزة فى ظل الظروف الاستثنائية الجارية.

وأوضح البنك فى بيان له، أنه يضع على قائمة أولوياته البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول للحفاظ على سلامة العملاء وصحة الموظفين وتأمين بيئة العمل بالفروع للحد من انتشار الوباء، وطرح جميع الآليات التى من شأنها توفير سبل الأمان وتقليص احتمالات انتشار الفيروس داخل الفروع والمقر الرئيسى والمقرات الإدارية للبنك.

وفى ذلك الشأن، تمكن قطاع التجزئة المصرفية من تجهيز جميع مكاتب موظفى خدمة العملاء بدرع الحماية المصنوع من خامة الأكريليك ‪الشفاف فى جميع فروع البنك بأنحاء الجمهورية، وذلك لحماية العملاء والموظفين معاً وتوفير طريقة فعالة وعازلة ومسافة آمنة بينهم أثناء القيام بالمعاملات البنكية للحد من انتشار الفيروس.

كما يستهدف قطاع التجزئة المصرفية بنهاية الشهر الجارى توفير وحدات التعقيم على مداخل جميع فروعه فى مختلف المحافظات ومقره الرئيسى، وذلك لتعقيم وتطهير أيدى وأحذية العملاء قبل الدخول إلى الفروع بصورة سريعة وفعالة.

وقام البنك بتطبيق تعليمات البنك المركزى المصرى بإلزام جميع العملاء والموظفين بفروعه بارتداء قناع الوجه الواقى «الكمامة» أثناء زيارة أى فرع، وعدم السماح بالدخول بدونها منذ بداية شهر مايو الماضى.