للا فضة تنفي تعرضها للتحرش من الطالب المقبوض عليه: "كان بيقول لي هاي بس"

نفت الفنانة للا فضة، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها كانت إحدى ضحايا التحرش من الطالب بالجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، موضحة أنها قامت بكتابة بوست على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل توعية الفتيات وتشجيعهم على التحدث عن أي واقعة تعرضوا لها أذت مشاعرهم، والتقدم ببلاغ للنائب العام بذلك.

وأضافت "للا فضة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنها ذكرت أن هذا الشخص تحدث معها أكثر من مرة على الفيس بوك، وكانت من الممكن أن تكون أحد ضحاياه، "الناس فهمت كلامي غلط وافتكرت إني أنا تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، الناس على فيس بوك عملت قصة من مفيش، بلاش والنبي نشوف المانشيتات الكاذبة دي".

وتابعت: " محصلش حاجة معايا، مفيش قصة أصلا من البداية، هو في البداية قالي على فيس بوك تعالا نشتغل مع بعض، لما شاف إني شغالة في الأغاني وبمثل، بس أنا عمري ما شوفته، بس كنت برد عليه عشان كان بني وبينه أكتر من 100 شخص صداقات مشتركة، وبعد فترة مبقتش أرد عليه، كان كل شوية يقولي هاي، هاي".

وواصلت: "اتعملي قصة من مفيش حقيقي، كل اللي عاوز أقوله للبنات متنزلوش مع حد متعرفهوش، أو مع أي شخص سلوكه مش سوي، الاغتصاب والتحرش ده مرض نفسي".