جمعة: المسلمون تدبروا كتاب الله وعلموا ما فيه من إرشادات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، إن المسلمين قد تدبروا كتاب الله جيدا وعلموا ما فيه من نواهٍ وإرشادات على كافة أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "في رسول الله أسوة حسنة لكل المسلمين".

وأضاف "جمعة" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن كل المسلمين سيجدون في رسول الله برنامجا كاملا للأسوة الحسنة التي يريدها الله ويحبها لكل عباده وذلك عبر تعليمهم للمنهج الإسلامي الصحيح.

وأوضح أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها في الدين وهي الدين نفسه بنص القرآن الذي شهد الله بذلك فيه، وذلك لأن القرآن هو ما أخبر المسلمين بـ"ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".