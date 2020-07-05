"الإفتاء": مينفعش أي فتاة تستحي من تقديم البلاغات ضد المتحرشين

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحرش جريمة نكراء ويعد من الكبائر ويجب مواجهتها في مجتمعنا، موضحًا أنه ليس هناك أي مبرر لهذا الاعتداء، وأن المتحرش يأخذ ما لا يحق له، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأشار عمران إلى أنه يجب على الفتيات ألا يخضعن لأي تهديد أو ابتزاز من المتحرشين، لأن استمرار الفاحش في فحشه والجاني في جنايته لا يرضى الله سبحانه وتعالى، ولذا يجب على الفتيات اللائي تعرضن للتحرش سرعة التقدم ببلاغات رسمية.

واستنكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من يبرر التحرش، قائلا: "ألا تعرف أنك مكلف بالعفة والحشمة وغض البصر؟ وأن من يبرر التحرش مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القانون".