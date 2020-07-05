"رجال الأعمال" التركية تحتفي بصاحب المصنع المنفجر.. والأتراك يستهجنون

نظمت رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية حفل عشاء معنويا لدعم رئيس فرع الرابطة ياشار جوشكون صاحب مصنع الألعاب النارية بمدينة صقاريا، الذي شهد حوادث انفجار، الجمعة، فيما قوبل الأمر باستهجان كبير من الشعب التركي الذي يعيش مأساة مصنع صقاريا.

من جهة، كشف فرع الرابطة بمدينة بورصة عن صور من حفل العشاء على حساب الفرع بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أن يحذف الفرع منشور الصور بعد سيل من الانتقادات التي وجهت إلى الفرع من قبل المتابعين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومن جهته، يواصل النظام التركي إجراءاته الشكلية تجاه الأزمات الكبرى التي تتسبب في ارتفاع جرائم العمل وقتل العمال الأبرياء نتيجة لتراخي الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية، إذ اكتفت وزارة الداخلية، أمس السبت، بتعيين لجنة مكونة من 3 أشخاص للتحقيق في خامس انفجار يلحق بمصنع الألعاب النارية بمدينة صقاريا، الجمعة، متسببا في مصرع 7 عمال وتعرض 97 لإصابات خطيرة، وفقًا للإحصاءات الأخيرة.

وقالت وكالة "اسبوتنيك" الروسية الناطقة بالتركية، إن وزارة الداخلية التركية، أعلنت في بيان رسمي السبت أنها شكلت لجنة للتحقيق في انفجار المصنع المملوك لرئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين بمدينة صقاريا، يشار جوشكون، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بشراكة اثنين آخرين من رجال الأعمال. وضمت أحد رؤساء مفتشي الممتلكات، وأحد كبيري مفتشي الشرطة، بالإضافة لمحقق شرطة.

وكشف "تركيا الآن" أن المصنع قد تعرض لخمسة انفجارات متتالية، على مدار الأعوام الماضية، ووقع الانفجار الأول قبل أكثر من 10 سنوات، تحديدًا في شهر أغسطس من عام 2009، وأسفر حينها عن مصرع عاملين، وإصابة 34 آخرين.

كما انفجر المصنع مرة أخرى في فبراير من عام 2011، وأسفر حينها عن مصرع عامل وإصابة 10 آخرين، ولاحقا انفجر لمرة ثالثة في ديسمبر 2014 وأسفر عن مقتل عامل حينذاك، أما المرة الرابعة فكانت في يناير 2018 حينما شهد انفجارًا تسبب في مصرع عاملين. واليوم ارتفعت حصيلة ضحايا المصنع إلى 13 قتيلًا بعد مصرع 7 وإصابة 97 حسب الإحصاءات الأخيرة، حيث تحاول السلطات البحث عن 3 مفقودين.

كانت جريدة "جمهوريت" التركية، قد نشرت تقرير مؤشر الحقوق العالمية بحق العمال لعام 2020، حيث تذيلت تركيا التقرير ضمن أسوأ 10 دول في انتهاك حقوق العمال بين 144 دولة.

ونظم رئيس رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين عبدالرحمن قان عشاء عمل معنوي هو وبعض روؤساء فروع الرابطة بمدينة صقاريا لدعم رئيس فرع الرابطة وصاحب مصنع الألعاب النارية ياشار جوشكون.