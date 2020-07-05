سامح عاشور: أنا خصم واضح لجماعة الإخوان منذ التسعينيات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إنه خِصم واضح وصريح لجماعة الإخوان الإرهابية منذ التسعينيات، وكانت تُحارب وجوده في نقابة المحامين منذ وقت طويل.

وأكد "عاشور" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أنه لم يقتنع بأن جماعة الإخوان تمثل حلفًا للقوى السياسية إبان ثورة 25 يناير، متابعًا: "قلت ذلك مرارًا عندما كنت في المجلس الاستشاري وقتها".

وأوضح أنه رفض التعاون مع الإخوان الإرهابية في اللجنة التأسيسية، لافتًا إلى أن قيادات الجماعة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من بعض الجماعات خلال الاجتماعات التي عُقدت إبان الأحداث التي أعقبت ثورة يناير.