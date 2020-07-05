طفل "لعبة النسيان" ينعى رجاء الجداوي: مش مصدق إني مش هشوفك تاني

نعى الطفل آدم وهدان، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر وهدان صورة تجمعه بالفنانة الراحلة خلال مشاركته معها في مسلسل "لعبة النسيان"، وعلق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: "هتوحشينى أوي أوي أوي أوي أوي يا ماما زوزو، ربنا يرحمك يا رب ويصبر قلوبنا كلنا، هتوحشينى، مش مصدق إني أنا مش هشوفك تانى".

وغادرت صباح اليوم، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة، ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.