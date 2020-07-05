الكوميديا في حياة رجاء الجداوي.. "تلقائية بلا مبالغة"

في حياة الفنانة رجاء الجداوي، جانب كوميدي، حيث تتمتع بخفة ظل عالية، بعيدًا عن "الأفورة"، يكفيها الحديث تارة بنبرتها الارستقراطية، واستخدام ملامح وجهها مرة أخرى، للتعبير عن دهشتها أو التأفف من أمر ما.

وشاركت الفنانة رجاء الجداوي، في عدد كبير من الأعمال الكوميدية، ووقفت أمام عدد كبير من نجوم الكوميديا سواء من النجوم الكبار أو الشباب.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وترصد "الوطن" أبرز الأعمال الكوميدية التي شاركت فيها الفنانة رجاء الجداوي.

مع الزعيم

وقفت الفنانة رجاء الجداوي، أمام الفنان عادل إمام، في عدد من الأعمال الكوميدية، منها أفلام "حنفي الأبهة، وأمير الظلام، بوبوس"، ومسرحيات مثل "الزعيم، و الواد سيد الشغال"، والتي اشتهرت فيها بترديد عبارتها المضحكة "وحياة طنط ظاظا".

سمورة

شاركت الفنانة رجاء الجداوي، الفنان الكبير سمير غانم، عددًا من الأدوار الكوميدية، منها مسلسل "مذكرات زوجة مفروسة" وكانت تجسد دور زوجته رجاء، ويجسد "سمورة" دور الزوج دكتور سمير، وفي مسلسل "شربات لوز" جسدت "رجاء" دور شقيقة الفنان سمير غانم، اللذين جمعهما عدد من المشاهد الكوميدية التلقائية.

تامر و شوقية

وشاركت الفنانة رجاء الجداوي، في سيت كوم الكوميدي "تامر وشوقية"، وجسدت دور الأم الارستقراطية للفنان أحمد الفيشاوي، وإنجي وجدان.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا منذ ما يزيد عن 40 يومًا، وتم حجزها بمستشفى العزل بأبوخليفة بالإسماعيلية، ورحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقدمت الفنانة رجاء الجداوي، في بداية حياتها الفنية، عددًا من الأفلام منها، دعاء الكروان مع فاتن حمامة وأحمد مظهر، وغريبة مع نجاة وأحمد رمزي، وإشاعة حب مع سعاد حسني وعمر الشريف.