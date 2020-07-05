بناء 164 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إنّ مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، أعلن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف بريجية، أنّه بناء على مصادر عبرية، فهذا التوسع الاستيطاني يأتي من أجل إنشاء حي جديد في مستوطنة "نفيه دانيال" باسم حي "نفيه نوف" الاستيطاني، على حساب أراضي الفلسطينيين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.

وأشار بريجية، إلى أنّ هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة "تسمين" المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا المصستجد "كوفيد 19"، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل.