حصاد يونيو.. تحرير 475 محضرا وإعدام 1087 كيلو أغذية فاسدة بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، خلال شهر يونيو المنقضي، الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر يونيو الماضي، بالمرور على 605 منشآت، وسحب 1006 عينة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 475 محضرًا، وتم التوصية بإيقاف 12 منشأة.

وأسفرت الحملات عن إعدام 1087 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و54 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية، كما تم إصدار 492 شهادة صحية من مراكز الفحوص.