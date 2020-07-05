آخر رسائل الجداوي للشباب: الحياة لم تكن يوما بسيطة.. تمسكوا بحلمكم

وجّهت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رسالة للجيل الجديد من الفنانين الشباب في آخر حوار أجرته "الوطن" معها، بعد تكريمها في فبراير الماضي بمهرجان أسوان لسينما المرأة، عن مجمل أعمالها الفنية.

وقالت الجداوي، إنّها ترى أنّ الشباب أمل الغد والمستقبل الحقيقي، وأقول لهم إنّ الحياة لم تكن يوما بسيطة وسهلة، وكل إنسان لا بد أن يعرف نفسه جيدا، ويقاتل حتى يصل إلى حلمه ويحققه، ويسعى.

وتابعت: "ميفضلش حاطط إيده على خده ويقول أنا فاشل"، قائلة إنّه يجب على كل شاب أن يحاول دوما ويتعلم ويعرف الجديد في مجاله، حينها فقط يستطيع أن يحكم هل هو فاشل أم لا.

وأضافت: "لكن ازاى يعرف إنه فاشل من غير ما يجرب؟، نصيحتى لكل شاب يتعلم ويجرب ويسعى، وقتها هيوصل لكل ما يتمناه".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.