جنوب الوادي: منصة إلكترونية مرنة لأبحاث الطلاب.. ومستعدون للامتحانات

أثنى الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بدور الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وما اتخذته من إجراءات على مختلف الأصعدة، ودور المجلس الأعلى للجامعات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي جرى الاستقرار عليها خلال جلسات متصلة مع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجّه الغرباوي، الشكر، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، للمستشفيات الجامعية بجنوب الوادي التي تبلي بلاء حسنا، خاصة بعد عودة الاستقبال في المستشفيات الجامعية على مدار الـ24 ساعة في وقت كنا نعمل فيه يومين فقط، وحاليا نتحمل استقبال محافظة الأقصر وقنا بالكامل.

وتابع، أنّ عدد طلاب سنوات النقل 41 ألفا و600 طالب وطالبة، ومنذ إقرار خطة أن يقدم هؤلاء الطلاب أبحاثا بدلا من الامتحان داخل القاعات، جرى إعداد منصة إلكترونية مرنة تتيح لأعضاء التدريس رفع الموضوعات المقررة التي يجب أن يقدم فيها الطلاب أبحاثا، وتتيح للطلاب رفع أبحاثهم على هذه المنصات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي لبعض الطلاب الذين لم يتوفر لديهم وسائل الإنترنت وإمكانيات الكمبيوتر، وسمحنا للطلاب في بعض الحالات بالكتابة بخط اليد وعدم تركهم فريسة للمراكز الخارجية، وبالفعل تم إتاحة المنصة واستقبال 256 ألفا و231 بحثا لـ41 ألفا و346 طالبا بنسبة طلاب 99.4% من العدد المستهدف.

وأكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية للاستعداد لامتحانات طلاب الفرق النهائية وعددهم 12 ألفا و752 طالبا، وجرى نشر العديد من بوابات التعقيم الإلكتروني التي تم تصنيعها بأيدي طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتزويدها بسوائل التعقيم وإعداد أكثر من 200 ألف كمامة استعدادا لقدوم الطلاب لأداء الامتحان.