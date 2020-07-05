المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض: حصيلة كورونا في القارة تتجاوز 448 ألف

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم دول القارة الأفريقية بلغت 448512 إصابة و10903 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر المركز التابع للاتحاد الإفريقي والذي يعمل كوكالة متخصصة في دعم استراتيجيات الوقاية والاستجابة لمهددات الصحة في القارة في بيان، أن مجموع عدد حالات التعافي من الفيروس في القارة بلغ 116195 حالة شفاء.

وأضاف المركز، أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة أكبر بؤر تفشي الوباء في القارة بواقع 177124 حالة تليها مصر بعدد 72711 حالة ثم نيجيريا بواقع 27564 حالة وجمهورية غانا بـ19388 والجزائر بـ15070 والمغرب 13434 حالة.

أما بالنسبة للوفيات فتحتل مصر المركز الأول بواقع 3201 وفاة تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني بعدد 2952 وفاة ثم الجزائر في المركز الثالث بعدد 937 وفاة ونجيريا في المركز الرابع بـ628 حالة وفاة والسودان في المركز الخامس بـ604 حالة والكاميرون في المركز السادس بـ313 حالة.