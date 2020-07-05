صور.. غلق مخزن خردة خلال حملة أمنية في سفاجا

شنّت أجهزة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، حملة لغلق مخازن الخردة، في ضوء رفع الإشغالات ومجابهة ظاهرة النباشين وسرقة أغطية البلاعات والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط منزل جرى تحويله إلى مخزن للخردة، وعلى الفور أمرت رئيس المدينة بغلق المخزن، وتنظيف ورفع المخلفات وتحرير محضر لصاحب المنزل.

وأشارت المغربي رئيس مدينة سفاجا، على استمرار الحملات المتواصلة؛ لتحقيق السيطرة الكاملة، في إطار الجهود المبذولة؛ لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بلوعات الصرف الصحي وغيرها من مهام البنية الأساسية، إضافة إلى تفريغ الشوارع الرئيسية من أسباب التلوث.