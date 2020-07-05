شركات السياحة بالبحر الأحمر تطالب بالسماح بتشغيل رحلات اليوم الواحد

طالب عدد من ملاك ومديري شركات السياحة بالبحر الأحمر المنظمين للرحلات الداخلية السماح لهم بتنظيم رحلات اليوم الواحد الي القاهرة والأقصر تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

قال وائل المتولي مدير فرع الغردقة لشركة انيكس تورز العالمية في تصريح اليوم لـ"الوطن" أن عدد من السائحين من نزلاء الفنادق السياحية طالبوا بإعادة تنظيم رحلات اليوم الواحد "أوفر دي "من الغردقة إلى الأقصر والقاهرة، حيث انهم يتشوقون لزيارة الأماكن الأثرية بالأقصر والقاهرة.

وناشد المتولي عبر صفحات الوطن وزير السياحة بإصدار قرار إعادة تشغيل الرحلات اليوم الواحد موضحاً أن السائح جاء لزيارة معالم مصر وليس الإقامة الجبرية في الفندق لافتا إلى أن إقامته بالفندق دون رحلات ترفيهية ثقافية يخلق نوع من الملل وذلك من شأنه يصدر صوة سلبية للسياحة وان إعادة تشغيل الرحلات سينعش القطاع السياحي.

وقال بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن قرار عودة السياحة الخارجية كان من المفترض أن يصاحبه إعادة تشغيل حركة الرحلات الداخلية لأن السائح جاء لزيارة معالم مصر وليس للحبس في فندق سياحى طول مدة إقامته.

وأفاد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تلقى أكثر من شكوى من بعض ملاك شركات السياحة يتضرورا من توقف الرحلات الداخلية إلى الأقصر والقاهرة لافتاً إلى أن وزارة وزارة السياحة هي المعنية بقرار بالسماح لهم لإعادة تشغيل الرحلات الداخلية للسائحين مما يساعد في انتعاش السياحة.