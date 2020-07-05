خبراء زلازل: أمواج تسونامي قد تضرب إسطنبول.. وننتظر الأعنف

يتوقع خبراء الزلازل بجامعة إسطنبول التقنية أن تتعرض 17 محافظة تركيا، على رأسها إسطنبول، إلى زلزال عنيف لم تشهده تركيا من قبل، مسببًا تسونامي سيدمر الكثير من المباني السكنية.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "تالا1" فقد أعد خبراء الجامعة سيناريو محتملا عن خط سير الزلزال، فإذا ضرب الزلزال إسطنبول من البحر سيتسبب الزلزال في حدوث تسونامي يخرج عن الشاطئ بمقدار 12 ونصف متر متسببا في كثير من الأضرار، واستدلوا في دراستهم هذه بالكتيبات التي أعدها الخبراء عن زلازل إسطنبول عامي 2018 و2019.

وينشر خبراء الزلازل تحذيراتهم ويناشدون مواطني تلك المحافظات باتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة حدوث الزلزال سواء بريًّا أو بحريًّا، وقدروا ارتفاع موجة التسونامي بـ 12 مترا ونصف المتر، ورجوع شاطئ البحر ألف متر للخلف.

يذكر أن الخبراء وعلى مدار أسبوع يحذرون المواطنين من زلزال عنيف سيضرب 17 محافظة بقوة لكن حتى الآن لم يتبين هل سيضرب المدن من خلال البحر أم عن طريق البر.