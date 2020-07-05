1200 طالب بـ"تربية نوعية عين شمس" يبدأون امتحانات السنوات النهائية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للفرقة النهائية بكلية التربية النوعية، وسط إجراءات طبية ووقائية مشددة، تحت إشراف الإدارة العامة للشؤون الطبية، ومستشفيات جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأجرى الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، رافقه خلالها الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هنداوي مدير الإدارة العامة للشؤون الطبية.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، أنّه جرى استقبال الطلاب قبل ساعة من موعد دخول اللجان، وتوزيع المطهرات والكمامات وزجاجات المياه وتوقيع الكشف العام بقياس الحرارة، مضيفا أنّ الجامعة استعدت منذ فترة لاستقبال الطلاب لبدء الامتحانات من خلال العديد من الإجراءات على المستويات كافة، وجرى الإعلان عنها مسبقا، مطمئنا من الطلاب عدم وجود أي معوقات أمام الطلاب تعيق سلاسة وسير تواجدهم وتحركاتهم داخل الكلية لحين الانتهاء من الامتحان.

وأوضح الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، أنّ أعداد طلاب الفرقة الرابعة الذي يخوضون الامتحانات بلغ 1200 طالب وطالبة مقسمين لـ20 لجنة على فترتين، تبدأ الأولى في تمام التاسعة صباحا ثم الفترة الثانية في تمام الواحدة ظهرا، وجرى تخصيص فترة بينية لتطهير وتعقيم اللجان، وجرى تحديد أماكن جلوس الطلاب بمسافة تباعد 180 سم.