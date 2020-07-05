عبدالعال عن قانون المساهمة التكافلية: لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا، متابعا: "كل الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبي بسبب هذه الجائحة، وأغلب الدول لجأت لتخفيض المرتبات ونحن لم نلجأ لهذه الآلية".

وأثبت رئيس مجلس النواب، في المضبطة أن مدة تطبيق القانون للخصم من رواتب العاملين هذه النسبة 1%، هي 12 شهرا فقط".

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "كما لجأت الدول الأخرى للاستغناء عن الكثير من العمالة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد الكبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر".

واستطرد رئيس البرلمان: "هذا الأمر تم بعد عام 67 عقب العدوان الغاشم على مصر، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصري، ولا أعتقد أن يوجد بين النواب معارض لهذا القانون إطلاقا".