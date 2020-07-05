افتتاح مستشفى عزل منقباد ومبنى المدينة الجامعية بطاقة 100 سرير عناية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط مستشفى العزل بمنقباد بمركز أسيوط ومبنى عزل مرضى كورونا بالمدينة الجامعية وذلك بعد رفع كفائتهما وتجهيزهما بطاقة 100 سرير عناية متقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الاوقاف ونيافة الأنبا يوأنس اسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعهما والدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، وعمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد ومحمد بشير رئيس حى غرب.

وشهد الافتتاح عرض فيلم تسجيلى استعرض مراحل تجهيز مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل ليصبح مستشفى عزل لخدمة أهالي المحافظة وتجهيز مبنى رقم 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة اسيوط وذلك بطاقة 100 سرير عناية متقدمة ورفع كفاءة شبكات المياه والإنارة وبمساحة 3900 متر مسطح وانشاء دورات مياه جديدة ورفع كفاءة 12 دورة مياه بالإضافة إلى تجهيز متكامل لمبنى المدينة الجامعية بإجمالي 62 غرفة بطاقة 100 سرير عناية متقدمة بمستشفى منقباد والمدينة الجامعية ورفع مستوى الخدمة الطبية وتوفير أسطوانات الأكسجين بهما وتوفير جهاز توليد الأكسجين بالإضافة إلى أجهزة استنشاق لتوسعة الشعب الهوائية وأجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم وأجهزة الاشعة المتحركة و2 بوابة تعقيم و4 بوفيه مجانى لخدمة المرضى والاطقم الطبية بالاضافة الى الاجهزة الطبية الاحتياطية للدفع بها وقت الحاجة وتوفير المستلزمات الطبية والادوية اللازمة.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياته ودعم مستشفيات العزل وتوفير كافة الاحتياجات من خلال التنسيق مع كافة الجهات والمشاركات المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى وجامعة أسيوط ومديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتهم الفعالة وتسخير كافة الإمكانات لدعم جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتجهيز مستشفيات العزل بمختلف المراكز والقرى لاستيعاب اعداد المصابين بالفيروس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما شهده خلال الافتتاح من تجهيزات متقدمة لخدمة وعلاج مرضى الكورونا والتي تضمنت الانتهاء من تجهيز 100 غرفة مقسمة على الوحدة الصحية بمنقباد وتخصيصها كمستشفى عزل إلى جانب تجهيز طابقين بمبنى "5 " بقطاع المدينة الجامعية طالبات وتجهيز كافة الغرف بالأكسجين اللازم لعلاج حالات ضيق التنفس المصاحبة لبعض إصابات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق الجمال أن مواجهة الدولة لجائحة كورونا تشهد تكاتف من جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل حماية أهلنا وذوينا من المواطنين وتوفير أفضل خدمة، كيفاً وأوسعها عدداً لاستيعاب أي زيادة محتملة في أعداد المرضى والمصابين.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى التعاون غير المسبوق بين الجامعة وقيادة المنطقة الجنوبية وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط والتي يأتي فى مقدمتها مديرية الصحة وهو ما ساهم فى نجاح الجامعة فى تخصيص 286 سرير بمختلف مستشفياتها الجامعية لخدمة الحالات الحرجة والمتوسطة إلى جانب 7 مبانى للمدن الجامعية والمخصصة لعزل الحالات الإيجابية مما تحتاج إلى رعاية طبية غير مكثفة.

واستعرض الدكتور محمد زين الموقف الصحى بالمحافظة لمواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد وتجهيز مستشفيات عزل ابوتيج والراجحى والمدينة الجامعية فضلا عن 14 مستشفى مركزى وعام بمختلف المراكز والاحياء لخدمة اهالى المحافظة وجميع مصابى كورونا .وتفقد المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس جامعة أسيوط مبنى مستشفى عزل منقباد واستمعوا الى شرح لاقسام المستشفى والامكانات الطبية المتاحة والتقوا بالاطقم الطبية بالمستشفى لحثهم على بذل المزيد من الجهد فى خدمة المرضى كما تفقدوا اقسام مبنى عزل المدينة الجامعية بجامعة اسيوط للوقوف على التجهيزات التى تمت بالمبنى من تدعيمه بأسرة واجهزة طبية وامكانات ورفع كفاءة ليصبح مستشفى عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا واستمعوا الى شرح من الدكتور احمد سيد المشرف على عزل المدينة الجامعية للامكانات المتاحة بالمبنى وتزويده بالاجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية .