مجانا.. "الإبداع التكنولوجي" يعلن بدء التسجيل ببرنامج مهارات من جوجل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فتح باب التسجيل لتدريب "مهارات من جوجل" المجاني، الذي يقدمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" بالتعاون مع شركة جوجل.

ويوفر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تدريب "مهارات من جوجل"، والذي يشمل مبادئ التسويق الرقمي والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام منصات ووسائل التسويق الرقمي المختلفة، من أجل إنشاء كوادر قادرة على مواكبة التقدم بالمهارات الرقمية.

أهداف تدريب مهارات من جوجل

ويهدف البرنامج إلى تحسين مهارات المشتركين من الطلبة والخريجين في المجال الرقمي، إضافة إلى التعرف على أدوات رقمية لمساعدة المشتركين في نمو نشاطهم التجاري، ويُنفذ التدريب بشكل عملي، ثم يتم الالتحاق بالتدريب "أون لاين" لاستكمال كافة التفاصيل والجوانب الأخرى في البرنامج.

مميزات تدريب مهارات من جوجل

- التعرف على المهارات التي تناسب الطلاب أو أصحاب الأعمال المبتدئين.

- التعلم في الوقت المناسب للدروس عبر الإنترنت من خلال الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو غيرها.

- الحصول على شهادة معتمدة لإضافة نوعية إلى ملف المشاركين الشخصي والسير الذاتية.

شروط التقدم للتدريب

أوضح مركز الإبداع التكنولوجي أنه لا يشترط الحصول على مؤهل للاشتراك، حيث يمكن للخريجين والطلبة التقدم على حد سواء، من جميع الفئات العمرية المختلفة، من جميع محافظات مصر.

التقديم والتسجيل في التدريب

اختار الموعد المناسب وسجل، وسيتم إرسال إيميل باللينك الخاص بالتدريب، للحضور قبل ميعاد التدريب المختار بحد أقصى يومين.

للتسجيل والتقدم للحصول على التدريبات، وحضور الكورس بالكامل، يتم التسجيل من خلال ملء استمارة التسجيل على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو "أون لاين" عبر موقع المركز: https://www.tiec.gov.eg/

خطوات التسجيل في التدريب

بالضغط على الاستمارة يتعين عليك تسجيل اسمك باللغة العربية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والمحافظة، واختيار الموعد المناسب وفقًا لمواعيد التدريب المتاحة إما 9 يوليو أو 16 يوليو الجاري، وبعدها إضافة البريد الإلكتروني مرة أخرى، والضغط على "submit".

بعد انتهاء التسجيل ستظهر رسالة تأكيد "Your response has been recorded".