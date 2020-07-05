تعيين مدير "تعليم الأقصر" وكيلا للوزارة خلفا للشناوي عايد

أعلن عبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، صدور قرارا بتكليفه وكيلًا للوزارة خلفاً للشناوي عايد، لبلوغه سن المعاش، وذلك بعد صدور قرار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 244 لسنة 2020.

ووجه "عمران" الشكر للمستشار مصطفى ألهم على هذا القرار، وكذلك الشناوى عايد وكيل الوزارة السابق على دوره المميز في خدمة التعليم بالأقصر.

من جانبه وجه الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق كلمة للعاملين بالتربية والتعليم وذلك بمناسبة بلوغه سن الإحالة للمعاش، شكر فيها جميع العاملين بديوان المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات بالمديرية ومديرى الإدارت التعليمية على التعاون المثمر، وذلك خلال الفترة التي قضاها وكيلا للوزارة بالأقصر.