الأردن يبدأ التسجيل للمرحلة الرابعة لعودة المواطنين من الخارج

قال مدير خلية إدارة الأزمة الأردنية العميد الركن مازن الفراية، إن عملية إعادة الأردنيين من الخارج مستمرة وتم لغاية الآن إعادة ما يزيد على 20 ألف أردني على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة انتهت قبل نحو أسبوع وتم خلالها إعادة نحو 7 آلاف مواطن.

وأوضح الفراية - في تصريحات صحفية نشرتها وكالة أنباء الأردن، اليوم الأحد، أن التسجيل للمرحلة الرابعة من عودة الأردنيين بدأ يوم أمس السبت، وبدأ الحجز على رحلات الملكية الأردنية من 11 دولة، وستكون أولى الرحلات الجويّة يوم 10 يوليو بالنسبة للقادمين جوا، والمرحلة المقبلة من عودة الأردنيين برّاً ستكون اعتبارا من 10 يوليو لمدة ثلاثة أيام، وتشمل دول سوريا والسعودية وفلسطين والعراق، ومن المتوقع أن تشمل نحو 500 شخص.

وأشار الفراية، إلى أن عدد الإصابات في المرحلة الثالثة للقادمين من الخارج كان كبيرا حيث سجل 195 إصابة وهذا يساوي ضعف أعداد المصابين في المرحلتين الأولى والثانية، وتسبب ذلك بتأخير عملية فك الحجر الإلزامي عن بعض المحجورين في الفنادق والبحر الميت، مشيرا إلى وجود ألفي شخص ما زالوا في مناطق الحجر الصحي الإلزامي ضمن المرحلة الثالثة.

وحول فتح المطار، أوضح الفراية، أن اللجنة المشكلة لهذه الغاية لازالت تدرس الإجراءات المطلوبة من الأشخاص القادمين للمملكة، مبينا أنه إذا تم السماح بعودة الحركة الجوية مع دولة معينة فسوف يتم معاملة الأردنيين المقيمين فيها بنفس الشروط، مؤكدا أنه لا تغيير على شروط العودة لغاية الآن ولازالت نفسها الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما والحجر المنزلي لمدة 14 يوما.