إصابة عاملين باختناق إثر سقوطهم داخل غرفة صرف صحي بمنفلوط

أصيب قبل قليل عاملين صرف صحى باختناق إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحى أثناء تطهيرها بجوار المعهد الدينى المزلقان البحرى بمنفلوط فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد سقوط شخصين داخل بالوعة صرف صحى بجوار المعهد الدينى المزلقان البحرى بمركز منفلوط.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كلا من "عادل صلاح محمد" 35 سنة، وعلاء أحمد حسن 30 سنة، عاملين تابعين لمقاول الصرف الصحى جرى انتشالهم بمعرفة الاهالى ونقلهم لمستشفى منفلوط المركزى وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهما والحالة العامة مطمئنة.

وبسؤالهم ذكرا أنهما حال قيامهما بأعمال تطهير للغرف سقطا وأصيبا باختناق، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.