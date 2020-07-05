مدير الشباب والرياضة: انطلاق تدريبات الكاراتيه بمركز شباب الساحل بطور

أعلن محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه إخطار كل مراكز الشباب على مستوي المحافظة ببدء الأنشطة الرياضية وفقا لقرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن مركز شباب الساحل الرياضي بطور سيناء عاصمة المحافظة شهد بداية تدريب فريق الكاراتيه مع أخذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم المتدربين و التدريب بالاماكن المفتوحه، حيث جرى تعقيم كل الأماكن بالمركز وعدم السماح للمدرب أو المتدربين بالتواجد الا بعد لبي الكمامة، الي جانب الحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن عدد من مراكز الشباب بدأ بالفعل ممارسة الأنشطة الرياضية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة اللاعبين والمتدربين.

جدير بالذكر أن مدرسة الكور براس سدر شهدت اول تدريب نهاية الأسبوع الماضي مع تطبيق لكل إجراءات السلامة.