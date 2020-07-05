بسبب السرعة.. مصرع صبي سقط من دراجة بخارية بالبداري

لقي صبى مصرعه إثر سقوطه من دراجة بخارية قيادته عقب إنقلابها نتيجة للسرعة الزائدة بالطريق السريع أمام قرية التناغة بالبدارى فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق السريع أمام قرية التناغة دائرة المركز ومصرع شخص.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب متوسيكل بدون ارقام قيادة المواطن" احمد حسين سالم " 16 سنه مقيم بقريه التناغه الشرقيه وذلك نتيجة السرعه الزائده فسقط من أعلى الدراجة البخارية ولقى مصرعه فى الحال.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البدارى تحت تصرف النيابة وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى إسكمال الإجراءات القانونية اللازمة.