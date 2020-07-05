أبو بكر يعرض استهداف طائرات مجهولة لأهداف تركية بليبيا: الضربات وجعتهم

علق خالد أبو بكر، على الضربات العسكرية لطيران مجهول المصدر الذى استهدف أنظمة دفاع جوية أقامته تركيا الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى "طرابلس" و"مصراتة".

وعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" لقطات للضربات المدمرة، موضحًا أن 9 غارات عنيفة استهدفت منظومة الدفاع الجوي التركى ودمرت 3 رادارات، بقاعدة "الوطية" معقبًا: "الضربات وجعتهم".

وواصل: "بعد ما صرفت تركيا على القاعدة فجأة جاءت طائرات غير معروفة هويتها بقصف أنظمتها.. هذه الضربات كانت دقيقة جدًا وأوجعت الأتراك، وأبى الجيش الليبي البطل أن تُدنس أراضيه من المحتل التركي".