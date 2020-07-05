قائد بالجيش الليبي: رسمنا الخط الأحمر وسندحر الغزو التركي

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الضربات العسكرية التي استهدف أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، جاءت في توقيت قاتل، وكانت قيمتها عالية الجودة.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحاً أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركي بقاعدة الوطية، مضيفًا: "رسمنا الخط الأحمر وفي مواجهة صريحة ضد الغزو التركي وسندحره".

وأشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية، موضحًا أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتاً إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.