المستشار الطبي للوزراء يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأقدم شيال في مصر

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، آخر تطورات "عم عاطف" أقدم شيال في مصر بعد استقباله في مجلس الوزراء وإجراء بعض الفحوصات الطبية له، قائلا إن الرجل يبلغ من العمر 94 عاما ومولود في سنة 1926، موضحا أن معمل التحاليل أجرى له تحاليل شاملة.

وأضاف "المصري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن نتائج التحاليل جيدة، كما تم إجراء فحص في العين وبالفعل جرى التأكد من وجود مياه بيضاء بشكل كثيف في عينه اليمى، بينما عينه الثانية لا توجد بها مشكلة إلى حد ما.

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع عميد كلية طب قصر العيني وجرى استقبال المريض اليوم، وإجراء فحوصات له، لافتا إلى أنه لا بد من إزالة المياه البيضاء في البداية ثم الكشف عن شبكية العين للتأكد من إصابتها بانفصال شبكي أم لا، وإذا لا يوجد انفصال فسيخضع لعملية ثانية.