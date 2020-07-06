طقس اليوم الاثنين 6-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الاثنين طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على الوجه البحري والقاهرة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، لطيف ليلا على السواحل شمالية، شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الاثنين، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر، و الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.