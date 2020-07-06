"تفاءلوا بحذر".. لجنة الفيروسات: إصابات كورونا في طريقها للانخفاض

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة التعليم العالي للفيروسات، إن التحور في فيروس كورونا قد يضعفه أو قد يجعله أشد وجديد، لافتة إلى أن هناك أبحاثا تجرى حاليا بهذا الشأن، وإذا كانت الحالات ضعيفة دليلا على أن الفيروس يتجه للضعف، أما إذا حدثت موجة ثانية للفيروس فهو دليل على أن الفيروس أصبح شديدا "كل شيء وارد".

وأضافت "أنور" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على شاشة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المريض بكورونا يأخذ مناعة من الفيروس بسبب تكوين مناعة منه، ولكن ظهرت دراسات ظهرت أنه بعد 3 أشهر من شفائه من الممكن أن يصاب مرة أخرى، ويرجع سبب ذلك أن الفيروس جرى تحويره تحت مظلة عائلة كورونا.

وأشارت إلى أنه يجب أن نتفاءل بانخفاض أعداد المصابين ولكن بحذر، موضحة أن عوامل الخطورة ما زالت موجودة، لافتة إلى أن كل الدراسات تشير إلى أننا في الذروة وفي طريقنا للانخفاض، ولكن الخوف بانتكاسة في الأعداد بسبب انفتاح البعض بشكل كبير لذا يجب أن نكون حذيرين، وإذا شعر أحد بأعراض عليه التوجه للطبيب، ناصحة أصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنزل.

وأوضحت أن كل الأدوية حاليا في مرحلة الاختبارات السريرية، ومعظمها يقلل فترة العلاج في المستشفيات أو يقلل الوفيات، "كلها توليفة أدوية تعالج الأعراض".