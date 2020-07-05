الممرضة المرافقة لرجاء الجداوي: مكانتش عاوزة تسمع غير القرآن

قالت فتحية شعبان، الممرضة التى كانت ترافق الراحلة رجاء الجداوي بمستشفى العزل، إنها رافقت الفنانة الراحلة على مدى 43 يوماً خلال فترة تواجدها بمستشفى العزل، مشيرة إلى أنها كانت من معجبيها وعندما تعاملت معها زاد حبها لها، وتابعت: "أنا من قمت بتغسيلها عقب وفاتها".

وأضافت فتحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه في الأيام الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها، وتابعت: "كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي".

وأكدت الممرضة، أن الراحلة كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى، وتابعت: "كانت مش عاوزة تسمع غير القرآن، كانت إنسانة عالية في الذوق والأدب".