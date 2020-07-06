ابنة رجاء الجداوي عن الراحلة: عمرها ما نزلت اشترت لنفسها حاجة

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت راضية بقضاء الله وقدره بطريقة من الصعب على أي شخص الوصول إليها، "كانت حامدة وشاكرة، ساعات بقولها يا مامي هو إنتي فرحانة عشان تعبانة أو فرحانة بشيء سيئ مثلا، تقولي قولي الحمد لله الأول".

وأضافت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن والدتها لم يكن لها أي مطالب في حياتها، "أمي عمرها ما نزلت اشترت لنفسها حاجة، عمرها ما نزلت تشتري حاجة لنفسها، لو نزلت يبقى عشان تشتري لي أو لبنتي روضة".

وتابعت: "لو ليها مطالب تبقى مطالب معنوية، عمر ما كانت مطالبها مادية، عاوزة الابتسامة وعاوزة كلمة صباح الخير تطلع بشكل كويس، وعاوزة كلمة شكرا".

فيما رد أديب: "أنتي بنت الغالية وهتفضلي في عنينا كلنا، ولو تحتاجي أي حاجة احنا جنبك، أمك فضلها علينا كلنا، مش مجاملة ولا حاجة، ربنا يصبرك وربنا معاكي".