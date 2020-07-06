"الإنجيلية" تبحث إقرار الخطة التدريجية لفتح الكنائس اليوم

يجتمع المجلس الملى الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة، اليوم، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، عبر وسائل التواصل الإلكترونى، لبحث إقرار الخطة التدريجية لعودة فتح الكنائس. وكان المجلس قرر استمرار تعليق العبادة داخلها حتى 6 يوليو، بعد قرارات رئاسة الوزراء فى عودة الحياة للشارع، حتى يتمكن رؤساء المذاهب مع مجامعهم من دراسة تفاصيل خطة العودة، مع الالتزام بتقرير لجنة إعادة فتح الكنائس، واللجنة الطبية، للحد من انتشار «كورونا».

وبحسب الكنيسة الإنجيلية، فإن الخطة المقترحة لإعادة فتح الكنائس، والتى سيجرى مناقشتها واعتمادها، اليوم، تتضمن برنامجاً إلكترونياً خاصاً بالتحكم فى عدد الحاضرين للصلاة داخل الكنائس، إلى جانب استخدام الاتصال المباشر فى بعض كنائس القرى وقليلة العدد لتحديد أعداد المشاركين فى الصلوات، وإقامة أكثر من اجتماع عام بنفس الخدمة وفقرات العبادة حسب ظروف كل كنيسة، ويختار الشخص الموعد الذى يريد الحضور فيه، مع وجود وقت كافٍ بين الاجتماعات، لإعطاء الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم، وفتح الاجتماعات الفرعية تدريجياً، وإلغاء لقاءات الشركة، سواء قبل أو بعد الاجتماع. ونصت الخطة على أنه لا يمكن دخول أى شخص للاجتماع دون التعقيم وارتداء الكمامة، مع ضرورة تطهير دورات المياه، وألا تزيد مدة اجتماع الصلاة على ساعة، على أن يكون الحضور والانصراف فى الموعد المحدد، مع تدريب عمال الكنيسة على كيفية التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية. وسجلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سابع وفاة بين صفوف كهنتها بفيروس كورونا، بوفاة القس جرجس سدمن، كاهن كنيسة مارجرجس بقرية اللديد إدفو بأسوان، متأثراً بإصابته.