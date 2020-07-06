"المحامين": تشكيل لجان النقابة لاستكمال مهام المجلس

قال الأمين العام لنقابة المحامين، محمود الداخلى، إن مجلس النقابة يعكف خلال الأيام المقبلة على تشكيل اللجان النوعية، حتى تستمر النقابة فى مواصلة أعمالها، مؤكداً أنه سيتم تحديد ميعاد انعقاد حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد، الأسبوع المقبل، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وأكد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، أنه تقرر عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد أمام الدوائر الاستئنافية الأسبوع المقبل، حفاظاً على سلامتهم فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مصالح الأعضاء المتطلعين لأداء اليمين القانونية، وتخفيفاً عنهم، خاصة فى ظل ازدياد أعدادهم وتأجيل الجلسة لأكثر من مرة. من جانبه، قال أبوبكر الضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن النقيب العام رجائى عطية فوّض نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية فى تنظيم جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، كل فى نقابته، وتوزيع الكارنيهات عليهم، وسوف يتولى النقيب بنفسه توجيه اليمين عبر الفيديو كونفرانس، ويحضر كل جلسة مع المحامين ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة. وقال أمين عام مساعد النقابة إن ذلك يأتى تيسيراً على شباب المحامين فى الانتقال، ومنعاً للتزاحم، نظراً لما تمر به البلاد من أزمة جرّاء جائحة فيروس كورونا. وتابع «الضوة»: «يُستثنى من النقابات الفرعية نقابات القاهرة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم تقسيمهم على مجموعات، وستُعقد جلسة حلف يمين لكل مجموعة منفردة، وذلك فى قاعة اتحاد عمال مصر، عقب استئناف العمل بالاتحاد الأسبوع المقبل». يشار إلى أن نقابة المحامين أوقفت عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، منذ مارس الماضى، تماشياً مع سياسات الدولة فى مواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا بالبلاد.