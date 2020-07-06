أديب يعرض صورا نادرة لرجاء الجداوي: كانت بتنحت في الجبل.. شقيت وتعبت

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا قديمة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر أمس الأحد بعد تأثرها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنها بدأت حياتها كموديل وحصلت على ملكة جمال السمراء، "مشيت خطوات نجاحها واحدة واحدة لحد ما عملت اسم عظيم، كانت رمز للأناقة والجمال".

وأضافت "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الجداوي عملت كموديل وعرضت الفساتين أمام كوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة شادية، وفاتن حمامة، والفنان أحمد رمزي، "الناس دي مش بتنحت في الصخر دي بتنحت في الجبال، الست دي عرضت فستان قدام أم كلثوم، يعني ابتدت بدري أوي، تتعب وتشقى عشان تعلى وتكبر".

وأوضح الإعلامي، أن رجاء الجداوي في إحدى المرات كان كعب حذائها مكسور، ولم يكن معها ثمن تصليحه، فكانت تضطر أن تمشي وهي تعرج حتى لا يراها الناس ترتدي حذاء مكسورا، "الناس دي داقت المر، مشوار، ناس بتتعب تعب، بتنزف دم لآخر لحظة، الست دي لآخر يوم في عمرها كانت بتشتغل، لحد مسلسل رمضان الأخير، ولحد آخر يوم كان بتشتغل، العمل عبادة، لازم نحترم مسيرتها والتعب".

وتابع: "الطريق بجد مؤلم ومتعب وطويل لازم تتعب ولازم تاخد سنين عشان تبقى حاجة، دايما كنت أداعبها على السن، أقولها ده انت من أيام دعاء الكروان والأبيض والأسود، تقولي مشوار وأنا تعبت وتقولي ده أنا ابتديت مع فاتن حمامة، فبسكت وأخرس لأني أنا مبتدتش مع حد، الست دي تعبت وشقيت بمجهودها، آخر حلقة في رمضان كانت برنسيسة، كانت أميرة متوجة وحلوة وواعية جدا، كلها طاقة".