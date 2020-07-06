"جمارك القاهرة" تحبط محاولة تهريب 500 قرص من مخدر الكونترامال

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مبنى 1 الإدارة الرابعة، محاولة تهرب 500 قرص من مخدر الكونترامال و11 زجاجة 100 مللى من مخدر الكونترامال مع راكب مصرى قادم من إيطاليا.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة إيطاليا اشتبه حسن حمدى ريشة رئيس اللجنة الجمركية في الراكب، وبالعرض على ناصر صفوت ومحمد كامل مديرى الحركة، وبعرض الأمر على محمد لطفي عامر مدير الإدارة، أمر حسام سليمان بتفتيش الراكب وتشكيل لجنة من عبدالقوى عزوز وإبراهيم مصطفى برئاسة محمد الدمرداش وتحريز المضبوطات.

وعلى الفور أمر سامى صبحى مدير عام جمارك المطار، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2020، وتم تسليم الراكب لشرطة المطار لعرضه على النيابة العامة.