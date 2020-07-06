العسيلي: المتحرش مغتصب صغير.. والست زي الراجل تعمل اللي هي عايزاه

علق الفنان محمود العسيلي، على ظاهرة التحرش وتبرير البعض للوقائع المتكررة بملابس السيدات قائلا إن " الناس بتحور في ايه.. تحرش يعني تحرش".

هو الناس بتحور في ايه ؟ تحرش يعني تحرش !! هنجمله و هنبرره ليه و الأهم من كدا إزاي .. ؟ المتحرش دا ميني مغتصب .. المتحرش دا مش مريض .. دا مرض لازم يتشال و يقتلع من جذوره .. الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه .. كفاية ازدواجية و جهل بقى — Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 6, 2020

وأضاف العسيلي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر": "هنجمله وهنبرره ليه والأهم من كدا إزاي، المتحرش دا ميني مغتصب، المتحرش دا مش مريض، دا مرض لازم يتشال ويقتلع من جذوره، الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه.. كفاية ازدواجية وجهل بقي".