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محمود مسلم

العسيلي: المتحرش مغتصب صغير.. والست زي الراجل تعمل اللي هي عايزاه

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بسمة عبدالستار
09:09 ص | الإثنين 06 يوليو 2020
محمود العسيلي

محمود العسيلي

علق الفنان محمود العسيلي، على ظاهرة التحرش وتبرير البعض للوقائع المتكررة بملابس السيدات قائلا إن " الناس بتحور في ايه.. تحرش يعني تحرش".

وأضاف العسيلي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر": "هنجمله وهنبرره ليه والأهم من كدا إزاي، المتحرش دا ميني مغتصب، المتحرش دا مش مريض، دا مرض لازم يتشال ويقتلع من جذوره، الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه.. كفاية ازدواجية وجهل بقي".

 