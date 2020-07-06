اليوم.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بافتتاح عدة مشروعات

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى مرور 1051 عامًا على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذا العام يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب في خدمة مواطني القاهرة، والتي تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعة – تطوير) في الأحياء الأكثر احتياجًا بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصل وبتكلفة 123 مليون جنيه، كما سيتم تزويد هيئة النقل العام بـ 550 أتوبيس جديد بتكلفة 550 مليون جنيه، ليزيد حجم الإسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أوتوبيسًا بطاقة 5 مليون راكب/ اليوم، بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة.

وسميت القاهرة قديمًا بالقطائع والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م.

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها.

وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم، حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية، وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون، ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.