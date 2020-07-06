المقاولون العرب: نعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة.. ولدينا مشروعات في 40 دولة خارج مصر

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنّ شركة المقاولون العرب هي مصر، وهي الشركة الحكومية وذراع الدولة، تخدم المشروعات القومية وتجتهد في تحقيق أمنيات الحكومة وفكرها واستراتيجيتها، وأضاف: "هي شركة قطاع عام تملكها الدولة، والعمل في شركة المقاولون العرب مثل الخدمة العسكرية لخدمة مصر واستراتيجيات الحكومة والدولة".

وأضاف صلاح خلال حديثه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ شركة المقاولون العرب تعمل في 40 دولة خارج مصر وكل دولة بها مشروعات كثيرة، و40 فرعا داخل مصر من الإسكندرية وحتى شلاتين وحلايب ومن مطروح وحتى العريش: "منتشرين في ربوع مصر بالكامل، وعدد المشروعات التي تعمل بها الشركة رقم هائل ومن الصعب حصره".

وكشف صلاح عن أنّ الشركة تعمل حاليا في المترو وهناك نحو 6 محطات للمترو على وشك الافتتاح، إضافة لاستكمال الطريق الأوسطي وكوبري حلوان، وهو كوبري ضخم جدا يعبر النيل، وهناك مشروعات كثيرة على وشك الافتتاح خلال الشهرين المقبلين.