"حادث نظنز".. هل دمرت "قنبلة إسرائيلية" المنشأة الإيرانية؟

قال مسؤول مخابراتي، إنّ إسرائيل كانت وراء الحريق الذي اندلع بمنشأة نطنز النووية، الخميس الماضي، ما أحدث أضرارا جسيمة قد تبطئ صنع أجهزة طرد مركزي متطورة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول مخابراتي في منطقة الشرق الأوسط، رفض الكشف عن هويته، أنّ إسرائيل نفذت الهجوم على مفاعل نطنز النووي، باستخدام "قنبلة قوية".

وعلقت إسرائيل، أمس الأحد، على لسان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال إنّ بلاده "لا تقف بالضرورة" وراء كل حادث غامض في إيران.

والجمعة الماضي، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنّه تم تحديد سبب الحادث واندلاع النيران بالموقع وسيتم الإعلان عنه لاحقا.

وقال بعض المسؤولين الإيرانيين، إنّ الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني، فيما حذّر أحدهم من أنّ طهران ستنتقم من أي دولة تشن مثل هذه الهجمات ضدها.

لكن المسؤول المخابراتي الذي تحدث لـ"نيويورك تايمز"، قال إنّ الهجوم جرى باستخدام "قنبلة قوية"، كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن عنصر في الحرس الثوري الإيراني، طالب بعدم كشف هويته، اطلع على الحادث واندلاع النيران في الموقع، قوله إنه تم استخدام مواد متفجرة.

وأضاف مسؤول الاستخبارات، أنّ إسرائيل زرعت القنبلة في مبنى يتم فيه صنع أجهزة طرد مركزي متطورة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ الحادث قد يتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط.

وأضاف كمالوندي، أنّ إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر، ومزود بمعدات أكثر تطورا بدلا من المبنى المتضرر، مؤكدا أنّ الحادث لم يخلف "خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جسيمة".

وقال 3 مسؤولين إيرانيين، تحدثوا إلى وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة الماضي، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، إنّهم يعتقدون أنّ الحريق نجم عن هجوم إلكتروني لكنهم لم يقدموا دليلا على ذلك.

والخميس الماضي، تطرق مقال لوكالة الأنباء الإيرانية إلى ما أسماها احتمالية تنفيذ عمل تخريبي من جانب أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة دون توجيه أصابع الاتهام مباشرة لأي منهما.

وفي 2010، جرى اكتشاف فيروس ستكسنت الإلكتروني والذي يعتقد أنّه من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل بعدما استخدم في مهاجمة منشأة نطنز.

ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، التي يقع معظمها تحت الأرض، هي إحدى عدة منشآت إيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، إلى أنّ الموقع الذي نشب فيه الحريق لا يحتوي أي مواد نووية وإنّه لم يكن أي من مفتشيها موجودا هناك بذلك الوقت.